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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 09:08

Fórum em Porto Alegre discute ESG e sustentabilidade

Entre os destaques da programação estão o comentarista político Caio Coppolla, responsável pela palestra de abertura, e o economista Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central

Entre os destaques da programação estão o comentarista político Caio Coppolla, responsável pela palestra de abertura, e o economista Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O Instituto Unimed/RS realiza, em 29 de outubro, das 8h às 17h, o 12º Fórum Instituto Unimed/RS, em Porto Alegre, para discutir desafios e oportunidades relacionados ao ESG, com foco em sustentabilidade e responsabilidade nas organizações e na sociedade. O evento reunirá jornalistas, especialistas, lideranças empresariais e representantes do setor público no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80). A programação gratuita terá palestra de abertura do comentarista político Caio Coppolla, três painéis sobre os pilares ambiental, social e de governança, e palestra magna de encerramento com o economista Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. As inscrições devem ser feitas pelo site forum.institutounimedrs.org.br.

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