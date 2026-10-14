Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgenda de EventosAgenda

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 08:58

Menu POA traz Paulo Roberto Falcão para debate sobre liderança no futebol

Mais do que uma conversa sobre futebol, será uma oportunidade para repensar a maneira como lideramos, colaboramos e construímos resultados

Mais do que uma conversa sobre futebol, será uma oportunidade para repensar a maneira como lideramos, colaboramos e construímos resultados

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza, em 20 de outubro, das 12h às 14h, mais uma edição do MENU POA, com o tema “Liderança Compartilhada – O futebol como modelo de trabalho em equipe”. O encontro terá como convidado Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional e da Roma, ex-treinador da Seleção Brasileira e presidente do Conselho do Instituto da Criança com Diabetes (ICD). A proposta é discutir liderança, estratégia, colaboração e formação de equipes a partir das experiências do futebol e sua aplicação no ambiente de negócios. O evento ocorre no Salão Nobre da entidade, no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. As informações sobre inscrições e participação podem ser obtidas com a ACPA, pelos canais oficiais da entidade.

Notícias relacionadas