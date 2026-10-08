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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 11:42

Semana da Alimentação no RS discute combate à fome e práticas sustentáveis

As atividades são gratuitas e abertas ao público, com inscrição prévia.

As atividades são gratuitas e abertas ao público, com inscrição prévia.

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
De 12 a 18 de outubro, o Conselho Regional de Nutrição da 2ª Região (CRN-2), a Caisan-RS, o Consea-RS, a Emater/RS-Ascar e o Fesans-RS realizam a 24ª Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, com o tema “Inovar hoje para nutrir o amanhã”, para discutir segurança alimentar, combate à fome e sistemas agroalimentares sustentáveis. A programação inclui seminários, rodas de conversa, feiras e outras atividades em diferentes regiões do Estado. No dia 13, a abertura ocorre das 13h às 18h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e, no dia 16, o seminário “Inovar hoje para nutrir o amanhã” será realizado das 13h30min às 17h30min, no auditório da Emater/RS-Ascar, na rua Botafogo, 1.051. As atividades são gratuitas e abertas ao público. A programação completa está disponível no site oficial da Semana da Alimentação.

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