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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 08:00

Associação Comercial promove debate sobre percepção de Porto Alegre

O encontro será realizado das 12h às 14h, no Salão Nobre da ACPA, no Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico

O encontro será realizado das 12h às 14h, no Salão Nobre da ACPA, no Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nesta terça-feira, dia 13 de outubro, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma edição da reunião-almoço, Menu POA, com o tema “Poa Tá Ficando Boa”, para discutir como a cidade é percebida e o papel da comunicação na construção dessa imagem. O encontro terá a participação de Luiz Otávio Prates, secretário municipal de Comunicação Social de Porto Alegre, e será realizado das 12h às 14h, no Salão Nobre da ACPA, no Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico.

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