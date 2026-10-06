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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 12:17

Tecnopuc Experience promove evento de inovação e empreendedorismo

A grande novidade deste ano é a expansão da programação

A grande novidade deste ano é a expansão da programação

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
De 20 a 22 de outubro, o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) realiza a 9ª edição do Tecnopuc Experience, festival anual que reúne academia, empresas, governo e sociedade para discutir ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. A programação dos dois primeiros dias será destinada a convidados, enquanto o dia 22 terá um festival aberto e gratuito ao público. A atividade ocorrerá no Tecnopuc, em Porto Alegre, com seis palcos simultâneos, painéis, palestras, workshops, entrevistas, cases, arena de pitch, feira de protótipos e espaços para conexões e networking. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Tecnopuc.

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