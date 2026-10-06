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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 11:42

Supermercadistas se encontram na convenção da AGAS em Tramandaí

A edição de 2026 contará com expositores de diferentes segmentos, apresentando lançamentos, soluções e oportunidades de negócios

A edição de 2026 contará com expositores de diferentes segmentos, apresentando lançamentos, soluções e oportunidades de negócios

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
No dia 27 de outubro, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) realiza a 63ª Convenção Regional de Supermercados de Tramandaí, que segue até 28 de outubro, no Centro de Eventos de Tramandaí, com o objetivo de aproximar supermercadistas e fornecedores, apresentar lançamentos e soluções e estimular negócios antes da temporada de veraneio. A feira reunirá expositores de diferentes segmentos e terá participação de empresas do varejo e da indústria. Em 2025, o encontro contou com 162 estandes, 5,2 mil participantes e movimentou R$ 26,6 milhões em negócios. Informações e participação podem ser obtidas com a AGAS.

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