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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:03

Ufrgs discute impactos da reforma tributária em congresso

A programação inclui workshops, palestras, painéis, além de apresentações de trabalhos científicos

A programação inclui workshops, palestras, painéis, além de apresentações de trabalhos científicos

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Hoje e amanhã, dias 5 e 6 de outubro, a Ufrgs realiza a 8ª edição do Congresso de Contabilidade e do Congresso de Iniciação Científica em Contabilidade, com o tema “Reforma Tributária: o que muda?”. O evento busca discutir os efeitos econômicos, financeiros e contábeis das mudanças no sistema tributário brasileiro e aproximar a produção acadêmica das demandas do mercado. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade e pelo Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE), o congresso ocorre no Centro Cultural da universidade (Rua Eng. Luiz Englert, 333), em Porto Alegre. A programação inclui workshops, palestras, painéis, além de apresentações de trabalhos científicos. Informações e participação estão disponíveis pelo site  https://www.ufrgs.br/congressocontabilidade/?utm_source=chatgpt.com 

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