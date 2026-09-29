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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:52

Congresso de Direito Tributário do IARGS debate reforma tributária em outubro

A programação terá mais de 25 palestrantes, distribuídos em sete mesas e conferências, com temas como tributação do consumo, reforma da tributação da renda, contencioso administrativo e judicial

A programação terá mais de 25 palestrantes, distribuídos em sete mesas e conferências, com temas como tributação do consumo, reforma da tributação da renda, contencioso administrativo e judicial

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nos dias 5 e 6 de outubro, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) realiza a 13ª edição do Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, em Porto Alegre. O evento ocorre a partir das 9h, no auditório da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), durante o mês do centenário do IARGS, e reunirá magistrados, integrantes do Ministério Público, auditores-fiscais, advogados, contadores, professores e especialistas para discutir os impactos da reforma tributária e outros desafios do Direito Tributário brasileiro. A programação terá mais de 25 palestrantes, distribuídos em sete mesas e conferências, com temas como tributação do consumo, reforma da tributação da renda, contencioso administrativo e judicial, novas tecnologias e tributação e pacto federativo. O congresso não é gratuito e as inscrições estão abertas pelo site tributario2026.eventize.com.br.

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