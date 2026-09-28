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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:36

Bento Gonçalves recebe evento gratuito de tecnologia e inovação

O circuito também passará por Novo Hamburgo, em 6 de outubro, e Pelotas, em 21 de outubro.

O circuito também passará por Novo Hamburgo, em 6 de outubro, e Pelotas, em 21 de outubro.

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Na quarta-feira, 30 de setembro, o Sistema FIERGS realiza a primeira edição regional do Futur.E 2026, evento voltado à conexão entre novos talentos e a indústria do futuro, das 9h às 17h30, na Escola Sesi de Bento Gonçalves. A iniciativa tem como finalidade aproximar estudantes, professores, empresários, gestores públicos e a comunidade de experiências envolvendo tecnologia, criatividade, ciência e conhecimento. Com entrada gratuita, a programação inclui oficinas, projetos de alunos do Sesi e Senai, atividades de robótica, escape room e o Espaço Oportunidades, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). O circuito também passará por Novo Hamburgo, em 6 de outubro, e Pelotas, em 21 de outubro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site fiergs.org.br/future.

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