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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 13:20

Inteligência artificial e marketing encerram Semana Caldeira

O encontro discute o caráter operacional do growth e a relação da área com precificação, CRM e integração de canais

O encontro discute o caráter operacional do growth e a relação da área com precificação, CRM e integração de canais

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nesta quinta-feira, 24 de setembro, o Brivia_Group encerra sua programação na Semana Caldeira com duas sessões sobre marketing, performance e inteligência artificial, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Às 10h, Felix Bohn, da Elementar Digital, apresenta “Marketing sem glamour — performance marketing na sua essência”, com abordagem sobre growth, precificação, CRM e integração de canais. Às 15h, a SR Consulting conduz a última atividade, sobre a mensuração do impacto das ações de Marketing Cloud no pipeline e na receita. As atividades integram a programação própria do Brivia_Group no evento e são restritas a convidados. Para participar, é necessário preencher o formulário disponibilizado pela empresa, escolher as sessões de interesse e aguardar, por e-mail, o código de convidado para concluir o credenciamento na plataforma oficial da Semana Caldeira.

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