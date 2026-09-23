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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:49

Comunidade italiana realiza encontro no RS nesta quinta-feira

Um eixo da apresentação será dedicado aos investimentos e às diferentes possibilidades para quem pretende estabelecer uma relação econômica com o País.

Um eixo da apresentação será dedicado aos investimentos e às diferentes possibilidades para quem pretende estabelecer uma relação econômica com o País.

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nesta quinta-feira, dia 24 de setembro, o Comites-RS realiza o III Encontro da Comunidade Italiana do Rio Grande do Sul, das 8h às 18h, com o objetivo de promover o diálogo, integração, troca de experiências e valorização da atuação das associações italianas no Estado. O evento será realizado no Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e terá entre as atrações a palestra “Um destino, diferentes caminhos: viver, estudar, trabalhar e investir na Itália”, do CEO da Destino Itália, Giuseppe Pinelli. A participação é gratuita, mediante inscrição, que pode ser realizada pelo formulário disponível neste link.

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