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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 08:13

Evento da OAB/RS acolhe crianças na Praça dos Açorianos

O encontro é voltado aos jovens atendidos por instituições como a Rede Calábria, o Pão dos Pobres, o Abrigo João Paulo II, a ONG Morro da Cruz, o Projeto Angelina Luz e o Acolhimento Institucional de Porto Alegre.

O encontro é voltado aos jovens atendidos por instituições como a Rede Calábria, o Pão dos Pobres, o Abrigo João Paulo II, a ONG Morro da Cruz, o Projeto Angelina Luz e o Acolhimento Institucional de Porto Alegre.

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A OAB/RS, por meio da Comissão da Criança e do Adolescente e de comissões coorganizadoras, realizará, no dia 9 de outubro, a partir das 13h30min, a edição de 2026 do tradicional evento alusivo ao Dia das Crianças. A comemoração acontecerá na Praça dos Açorianos, localizada em frente à sede da Ordem gaúcha, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa busca proporcionar um momento especial de convivência, afeto e alegria a cerca de 750 crianças e adolescentes atendidos pelo Acolhimento Institucional da capital e entidades parceiras.

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