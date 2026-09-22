Impactos da IA e reforma tributária são temas de evento do IGET

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:05
Evento discutirá como automação da fiscalização e transição para IBS e CBS afetam a complexidade da gestão tributária e exigem novas estratégias para contratos, preços e controlesARTE/REPRODUÇÃO/JC
Nesta quinta-feira, dia 24 de setembro, o Instituto de Gestão Empresarial de Tributos (IGET) realiza a 16ª Reunião do IGET, a partir das 8h30min, para discutir os impactos da Inteligência Artificial e da reforma tributária sobre a gestão empresarial, com destaque para compliance, fiscalização, contratos de longo prazo e precificação. O encontro terá abertura de Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Fazenda do Rio Grande do Sul e diretor de Tecnologia da Informação do Comitê Gestor do IBS (CGIBS), e reunirá representantes da Receita Federal, consultorias e grandes empresas. A programação será realizada na sede das Lojas Renner S.A., em Porto Alegre, com transmissão online para associados e inscritos. A participação ocorre mediante inscrição pela plataforma do IGET, pelo endereço informado pela entidade.