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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 12:54

Porto Alegre discute estratégias para o turismo local

O encontro tem como finalidade discutir estratégias para ampliar o fluxo turístico na Capital, estimulando consumo, geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico

O encontro tem como finalidade discutir estratégias para ampliar o fluxo turístico na Capital, estimulando consumo, geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio

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