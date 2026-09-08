Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgenda de EventosAgenda

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:21

Federasul debate competitividade do ambiente de negócios gaúcho

Local: Largo Visconde do Cairú, 17, no 4º andar, no Centro Histórico, Centro - Porto Alegre

Local: Largo Visconde do Cairú, 17, no 4º andar, no Centro Histórico, Centro - Porto Alegre

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
Nesta quarta-feira, 9 de setembro, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza mais uma edição do Tá na Mesa, reunião-almoço que terá a participação do governador do Estado, Eduardo Leite, e de Carla Marinho, gerente de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP). O encontro, que abordará o tema “Competitividade: O ambiente de negócios gaúcho”, será realizado na sede da Federasul, no Largo Visconde do Cairú, 17, 4º andar, Centro Histórico, em Porto Alegre. Informações e inscrições pelos canais da Federasul.

Notícias relacionadas