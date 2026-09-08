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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:09

Sescon-RS promove Carreteiro Tributário no Acampamento Farroupilha

A ação ocorre no Piquete Amigos do Negrinho do Pastoreio, no Lote 55, na rua Nico Fagundes

A ação ocorre no Piquete Amigos do Negrinho do Pastoreio, no Lote 55, na rua Nico Fagundes

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nesta quarta-feira, 9 de setembro, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) realiza a 7ª edição do Carreteiro Tributário, no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o impacto da carga tributária nos produtos e serviços. A ação ocorre no Piquete Amigos do Negrinho do Pastoreio, no Lote 55, na Rua Nico Fagundes, ao lado da Feira Farroupilha de Artesanato. O arroz carreteiro será servido em recipientes reutilizáveis e autoirrigáveis que apresentam informações sobre os tributos incidentes nos alimentos. A participação é gratuita.

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