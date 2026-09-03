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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 08:30

Arena da Exportação aborda efeitos da Reforma Tributária

O evento é promovido Conselho do Prêmio Exportação RS em parceria com o CMT Advogados

O evento é promovido Conselho do Prêmio Exportação RS em parceria com o CMT Advogados

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
No dia 17 de setembro, das 8h30min às 11h, ocorre mais uma edição da Arena da Exportação, atividade promovida pelo Conselho do Prêmio Exportação RS em parceria com o CMT Advogados em Porto Alegre. O encontro terá como tema “Reforma Tributária: da Transição à Ação – Impactos, riscos e decisões estratégicas para as empresas”, com atenção ao ecossistema de exportação. A atividade ocorrerá na Sala da Exportação da ADVB/RS e terá entrada gratuita, mediante inscrição prévia e vagas limitadas. Inscrições pela ADVB/RS.

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