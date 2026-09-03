Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgenda de EventosAgenda

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 08:18

UCS reúne especialistas para discutir Gestão 5.0 e futuro do trabalho

O evento é aberto a cadêmicos e professores das Ciências Sociais (graduação e pós-graduação), profissionais do mercado de áreas afins das Ciências Sociais, empresários e público geral

O evento é aberto a cadêmicos e professores das Ciências Sociais (graduação e pós-graduação), profissionais do mercado de áreas afins das Ciências Sociais, empresários e público geral

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) promove, de 10 a 13 de setembro, o III Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação (CBGI) e a XXVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. O evento terá como tema “Gestão 5.0 e o Futuro do Trabalho: Inovação, Tecnologia e Transformação Organizacional”. A programação inclui palestras, painéis, oficinas e apresentações de trabalhos. 

Notícias relacionadas