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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 08:01

Agrocon debate desafios da contabilidade no agronegócio

O evento reunirá especialistas de diferentes regiões do País

O evento reunirá especialistas de diferentes regiões do País

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Na quinta e sexta-feira, dias 10 e 11 de setembro, ocorre no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, a primeira edição do Congresso de Agrocontabilidade (Agrocon), voltado à contabilidade e à gestão do agronegócio. O evento reunirá especialistas de diferentes regiões do País para discutir os desafios da agrocontabilidade diante da Reforma Tributária e das transformações do setor. A programação abordará temas relacionados à gestão e às novas demandas para profissionais e empresas que atuam na cadeia do agronegócio. 

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