MENU POA debate oportunidades de negócios na Região Metropolitana

A edição do MENU POA desta terça-feira, 21 de julho, às 12h, reunirá especialistas e lideranças empresariais para discutir as oportunidades de negócios na Região Metropolitana, com foco em investimentos, infraestrutura, turismo, comércio e inovação. O painel será conduzido pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. O debate contará com a participação do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Porto Alegre, Carlos Klein; da empresária Janaina Crespo, fundadora da Casa Clima Aquecedores, conselheira da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e diretora do Sindilojas Porto Alegre; e de Adriane Hilbig, diretora-geral do Grupo Cisne Branco, vice-presidente de Turismo da ACPA e vice-presidente do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau. O encontro será realizado no Salão Nobre da Associação Comercial de Porto Alegre, no 7º andar da entidade, localizada no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre.
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