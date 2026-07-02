Implicações da reforma tributária são tema de evento da Fecomércio-RS

A Fecomércio-RS promove, no dia 8 de julho, às 11h30min
, no auditório da entidade (rua Fecomércio, 101, bairro Anchieta
), em Porto Alegre, mais uma edição do Fecomércio-RS Debate
, que terá como tema "Reforma Tributária em Foco: Implicações do novo modelo"
. O encontro reunirá empresários, executivos e profissionais das áreas fiscal, contábil, jurídica, financeira e tecnológica para discutir os impactos da reforma tributária nas empresas, incluindo adequação de sistemas, processos internos, formação de preços, impactos financeiros e desafios setoriais. Participam do debate André Pacheco
, diretor tributário das Lojas Renner; Edmundo Cavalcanti Eichenberg
, representante da Rede de Hotéis Laguetto; Pedro De Marchi Calazans
, diretor-geral da Selecionados Uniagro; e Marcos Hübner Flores
, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e gerente do Projeto de Implantação da Reforma Tributária do Consumo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Sympla
.