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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 09:07

Implicações da reforma tributária são tema de evento da Fecomércio-RS

Encontro reunirá especialistas da Receita Federal e do setor empresarial

Encontro reunirá especialistas da Receita Federal e do setor empresarial

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A Fecomércio-RS promove, no dia 8 de julho, às 11h30min, no auditório da entidade (rua Fecomércio, 101, bairro Anchieta), em Porto Alegre, mais uma edição do Fecomércio-RS Debate, que terá como tema "Reforma Tributária em Foco: Implicações do novo modelo". O encontro reunirá empresários, executivos e profissionais das áreas fiscal, contábil, jurídica, financeira e tecnológica para discutir os impactos da reforma tributária nas empresas, incluindo adequação de sistemas, processos internos, formação de preços, impactos financeiros e desafios setoriais. Participam do debate André Pacheco, diretor tributário das Lojas Renner; Edmundo Cavalcanti Eichenberg, representante da Rede de Hotéis Laguetto; Pedro De Marchi Calazans, diretor-geral da Selecionados Uniagro; e Marcos Hübner Flores, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e gerente do Projeto de Implantação da Reforma Tributária do Consumo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Sympla.

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