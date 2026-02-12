Porto Alegre,

Publicada em 12 de Fevereiro de 2026 às 13:43

3 de março: Marcas de Quem Decide 2026

Encontro reunirá lideranças de mais de 70 setores da economia do RS

Luan Ulrich/Especial/JC
Jornal do Comércio
Há 28 anos, o Marcas de Quem Decide reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, a partir da percepção de gestores de negócios e altos executivos que influenciam decisões estratégicas em todo o Estado.Em 2026, o evento apresenta um novo formato, integrando certificação, networking qualificado e conteúdo estratégico, em uma experiência ao longo do dia, voltada a lideranças, executivos e equipes que constroem marcas fortes e relevantes.A manhã será de certificação e networking, em um encontro institucional e reservado, dedicado ao reconhecimento das marcas mais lembradas e preferidas do Estado, com foco em reputação, protagonismo e relacionamento entre decisores. As inscrições para este momento são gratuitas e já podem ser realizadas por meio deste link.

