Festival do Japão RS acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, em Esteio

A 12ª edição do Festival do Japão RS acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com entrada gratuita, o evento celebra o tema Yūjō (amizade) e destaca os laços entre Brasil e Japão, comemorando 45 anos de irmandade entre o Rio Grande do Sul e a Província de Shiga, além dos 130 anos do Tratado de Amizade entre os países. A programação inclui apresentações culturais, oficinas, artes marciais, culinária típica japonesa e atrações do Anime Buzz, parceiro do festival desde 2012. O cantor Joe Hirata e diversos grupos artísticos se apresentam em shows que reforçam a tradição nipônica. A iniciativa promove ações solidárias e sustentabilidade, e conta com o apoio de empresas e instituições locais. Em 2024, o festival recebeu mais de 80 mil pessoas.