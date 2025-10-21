Porto Alegre,

Publicada em 21 de Outubro de 2025 às 12:30

Parque da Redenção terá 1ª Caminhada Senge – Unimed neste sábado

O evento terá acompanhamento de orientador físico

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
Jornal do Comércio
No sábado, dia 25 de outubro, o Parque da Redenção, em Porto Alegre, será o palco da 1ª Caminhada Senge-RS – Unimed, que começa às 10h. A iniciativa, organizada pelo Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (Senge-RS) em parceria com a Unimed Porto Alegre, tem como objetivo promover a saúde, estimular a consciência ambiental e fortalecer a conexão dos participantes com a natureza. As inscrições são gratuitas e abertas ao público, podendo ser feitas pelo link disponibilizado pela organização.
