Reunião Tá na Mesa aborda prejuízos do descaminho na economia do RS

Na quarta-feira, dia 22 de outubro, das 12h às 14h, a reunião-almoço, Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) conta com painel “O prejuízo invisível: impactos do descaminho e da falsificação na economia e na sociedade”. Participam Fabiano Machado, head de relações institucionais da B.A.T Brasil, João Carlos Dal'Aqua, presidente da Sulpetro e Paulo Geremia, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). Endereço: Largo Visconde do Cairú, 17, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre.