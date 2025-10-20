Menu POA debate sobre apostas esportivas nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 21 de outubro, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma reunião-almoço Menu POA. O tema desta edição é “Vamos falar sobre as BETs?”. Participam Carlos Salgado, psiquiatra e especialista em dependência química, Luciano Iob, advogado criminalista e pesquisador em crimes cibernéticos e Tiago Simon, deputado estadual (MDB) e especialista em gestão pública. Os três especialistas discutirão os impactos sociais, psicológicos e legais das apostas esportivas, um fenômeno que conquista milhões no Brasil e no mundo. Local: Salão Nobre da ACPA, no Largo Visconde do Cairú, 17.