No dia 26 de outubro, na Redenção, a APAE promove 15ª Caminhada Solidária

A APAE de Porto Alegre promove no dia 26 de outubro de 2025, domingo, a 15ª Caminhada Solidária, no Parque da Redenção para apoiar a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência intelectual, múltipla e do transtorno do espectro autista (TEA). A concentração será às 10h, próximo ao Espelho d’Água, e a caminhada terá início às 10h30min, seguindo até o Monumento ao Expedicionário. A programação inclui atividades culturais e recreativas, como apresentações da Banda da Brigada Militar, além de palhaços e brinquedos infláveis oferecidos pelo Sesc. Mais informações pelo telefone (51) 98335-7065.