Porto Alegre,

Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 11:45

Nos dias 28 e 29, a AGAS promove a 61ª Convenção Regional em Tramandaí

O evento tem como propósito fomentar o relacionamento entre empresas e incentivar negócios

A 61ª Convenção Regional de Supermercados, promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), acontece nos dias 28 e 29 de outubro, em Tramandaí. Além da exposição, os visitantes poderão acompanhar gratuitamente o ciclo de palestras ABRAS em Ação, que trará nomes de destaque do setor supermercadista e de inovação no consumo: Marcio Milan (ABRAS), Lucas Infante (Food to Save), Rubens Costa (NielsenIQ), Fernando Gibotti (Rock Encantech) e Alexandre Ribeiro (RDIAS).
