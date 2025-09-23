Federasul debate Split Payment e impactos da Reforma Tributária no "Tá na Mesa"

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove nesta quarta-feira, dia 24, mais uma edição do tradicional evento “Tá na Mesa”, que acontece das 12h às 14h. O encontro terá como tema “Split Payment e a Reforma Tributária: como vai ser redesenhado o Fluxo de Caixa das Empresas”. Entre os painelistas confirmados estão Diego Merino, diretor financeiro da CMPC Brasil; Dulce Consuelo Gobbe, diretora financeira da Lojas Lebes; Luciano Teixeira Agliardi, diretor de Controladoria da Lojas Renner S.A.; e Luis Wulff, CEO do Tax Group. O evento será realizado no Largo Visconde de Cairu, 17, 4º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre.