Reunião-almoço da ACPA aborda o tema: Desafios e Tendências para Porto Alegre

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove na terça-feira, dia 16 de setembro, das 12h às 14h, mais uma edição da reunião-almoço, MenuPOA. Com o tema “Desafios e Tendências para Porto Alegre”, o encontro contará com a participação de Carlos Klein, economista, empresário e vice-presidente da CDL Porto Alegre; Francisco Zancan, arquiteto, urbanista e CEO da Space Hunters; e Kleber Sobrinho, fundador da Recons Retrofit. A atividade será realizada no Salão Nobre da ACPA, no 7º andar do prédio localizado no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico.