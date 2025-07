Ilades promove nova edição dos Diálogos Sustentáveis

Nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 8h30min, o Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) promove mais uma edição dos Diálogos Sustentáveis. O evento será no Paço Santo Inácio, na rua Santo Inácio, 295, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O encontro vai abordar o tema: Novo mercado de carbono: regulação, oportunidades e desafios. Na oportunidade, Marcino Fernandes Rodrigues Jr. advogado, presidente do Ilades, será o mediador do evento, que conta com a participação de Maria Belen Lousada, superintendente, Global Markets & Treasury Head of Carbon do Itaú BBA; Filipe Albano, gerente de qualidade e serviços do Instituto do Petróleo e Recursos Naturais da Pucrs (IPR) e professor do curso de Mercado de Carbono da Pucrs e o professor Carlos Alberto Mendes de Moraes, Líder do NucMat programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Escola Politécnica (Unisinos). Confirmar presença pelo e-mail: dialogosilades@gmail.com.