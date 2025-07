Federasul realiza o painel: Ações estratégicas e prioritárias para o reerguimento do RS

Nesta quarta-feira, dia 23 de junho, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove, no largo Visconde de Cairu, 17, em Porto Alegre, mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro apresenta o painel Ações estratégicas e prioritárias para o reerguimento do Rio Grande do Sul. Os palestrantes convidados são os deputados federais: Alexandre Lindenmeyer (PT), Luciano Lorenzini Zucco (PL), Marcel Van Hattem (Novo), Mauricio Marcon (Podemos) e Ronaldo Nogueira (Republicanos). Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.