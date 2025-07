Expoagas 2025, feira supermercadista, abre inscrições

De 19 a 21 de agosto, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, ocorre a 42ª edição da Expoagas, feira supermercadista. O evento, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), traz o tema Tá na vida, tá no Super, tá na Expoagas, ressaltando o protagonismo do setor supermercadista no cotidiano das famílias e sua relevância para o desenvolvimento da economia brasileira. Com entrada gratuita para varejistas associados à AGAS, as inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da entidade, acessível clicando aqui. Os ingressos para varejistas não associados custam R$ 20,00, enquanto fornecedores e público em geral pagam R$ 100,00. Para mais informações sobre a Expoagas 2025, entre em contato pelo e-mail expoagas@agas.com.br ou pelo telefone (51) 2118 5220.