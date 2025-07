48ª Expointer acontece de 30 de agosto a 7 de setembro

A48ª Expointer, considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos para acesso à Expointer custam: R$ 20,00 para pedestres; com meia-entrada (R$ 10,00) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 50,00 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes na feira é das 8h às 20h.