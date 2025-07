UCS sedia o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 17 de julho, das 8h30min às 12h, no auditório do bloco H, no Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), ocorre a 11ª Reunião Ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), iniciativa do Governo do Estado de promover, em caráter participativo e representativo, a discussão e a proposição de ações relevantes à mitigação, à minimização e à adaptação às mudanças climáticas globais. O encontro é organizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, por meio da Secretaria Executiva do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, e reúne representantes da academia, órgãos públicos, instituições privadas e comunidade. Evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia neste link. Também haverá transmissão ao vivo no youtube por meio deste acesso.