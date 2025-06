A reunião-almoço da ACPA, desta terça-feira, aborda o tema: ESG na prática

Nesta terça-feira, dia 24 de junho, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma edição da reunião-almoço Menupoa. O tema do encontro é: ESG na prática: como empresas de diferentes portes abordam a questão?. Os palestrantes convidados são: Eduardo Möller Ferlauto , diretor de Sustentabilidade da Lojas Renner S.A. e do Instituto Lojas Renner, que lidera projetos de moda responsável, energia renovável, impacto social e cadeia produtiva sustentável e Serginho Finger , CEO da Trashin, cleantech que oferece soluções em gestão de resíduos, economia circular, logística reversa e rastreabilidade ambiental, com mais de 20 mil toneladas de resíduos desviados de aterros e apoio a 130 cooperativas em todo o Brasil. A atividade será no Salão Nobre, no 7° andar, do Palácio do Comércio.