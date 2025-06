Federasul promove o painel Missões: 400 anos, um patrimônio para investir e valorizar

Nesta quarta-feira, dia 25 de junho, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove, no largo Visconde de Cairu, 17, em Porto Alegre, mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro apresenta o painel Missões: 400 anos, um patrimônio para investir e valorizar. Os palestrantes convidados são: Mogar Sincak, diretor da Tecnika Engenharia, Eduardo Loureiro, secretário da Cultura do Rio Grande do Sul e Janaína Machado, gerente-geral do Macuco Yucumã, Parque Estadual do Turvo. Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.