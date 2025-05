Federasul debate o tema: RS contra o feminicídio

Nesta quarta-feira, dia 28 de maio, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove, no largo Visconde de Cairu, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre, mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro tem como tema: RS contra o feminicídio. O encontro terá a participação da promotora de Justiça, Alessandra da Cunha, do secretário de Segurança Pública do RS, Sandro Caron, e da delegada de Polícia, Tatiana Bastos. Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.