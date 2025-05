Feevale abre as inscrições para o vestibular de inverno

A Universidade Feevale está com inscrições abertas para o vestibular de inverno, para ingresso nos cursos de graduação presenciais da instituição. As formas de seleção se dão por meio de realização da prova de redação online, aproveitamento das notas da redação e da prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2021 e 2024 e aproveitamento de nota de outros processos seletivos da Feevale. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto, pelo site graduacao.feevale.br, e os candidatos estão isentos do pagamento de taxa. São oferecidas, neste processo seletivo, vagas em 37 cursos presenciais.