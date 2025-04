JC: 92 anos construindo narrativas que transformam o nosso Estado

Nesta quinta-feira, dia 24 de abril, das 8h às 10h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza mais uma edição do encontro Bom Dia Associado. Na oportunidade, o evento, no Salão Nobre da entidade, no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico, terá como painelista o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero. O tema do Bom Dia Associado será o Jornal do Comércio: 92 anos construindo narrativas que transformam o nosso Estado. Giovanni Tumelero é graduado em Administração com ênfase em Empreendedorismo e Sucessão pela Pucrs, cursou Business Administration na Austrália e é pós-graduando em Jornalismo com ênfase em Gestão e Empreendedorismo pela ESPM-Sul.