Fórum IEL tem como o tema "Talentos que movem a indústria"

Evento acontece nos dias 7 e 8 de maio na sede da FIERGSO 11º Fórum IEL de Inovação terá o tema. A programação ocorre no dia, a partir das 14h, e no dia 8, às 9h30min, no Salão de Convenções da(Fiergs) em Porto Alegre. O evento, promovido pelo, integrante do Sistema Fiergs, vai reunir empresários, lideranças e especialistas para debater sobre a cultura corporativa adaptada aos dias atuais e a importância da retenção de talentos como estratégia fundamental para o sucesso organizacional, além de discutir inovação e futuro do trabalho na indústria. O Fórum também apresentará, com a participação das empresas Gerdau, Stihl e LG Lugar de Gente. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio pelo site: https://forumiel2025.eventize.com.br/ .