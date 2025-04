Senalba-RS realiza eleições nos dias 10 e 11 de abril

Nesta quinta e sexta-feira, dias 10 e 11 de abril, no horário das 9h às 17h, o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado do Rio Grande do Sul (Senalba-RS) realiza eleições sem interrupção no horário de almoço. Urnas itinerantes também percorrerão entidades empregadoras de Porto Alegre, que contenham associados aptos a votar, além de votos por correspondência aos moradores de outras cidades. O Senalba-RS representa mais de 40 mil trabalhadores empregados em cerca de 5 mil empresas e entidades no Rio Grande do Sul.