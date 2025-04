Federasul empossa diretoria, gestão 2025/2026, nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 8 de abril, às 19 horas, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza solenidade de posse da diretoria, gestão 2025/2026, que acontece no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Largo Visconde do Cairú, 17 - Centro Histórico, em Porto Alegre. O presidente Rodrigo Sousa Costa foi reconduzido ao cargo por unanimidade para uma segunda gestão. Costa, que renovou em 30% a diretoria, vai manter os posicionamentos da entidade com ações que possam valorizar o associativismo e o empreendedorismo.