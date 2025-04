Inscrições abertas para o 4º Seminário Internacional Sesc de Educação

Estão abertas as inscrições para o 4º Seminário Internacional Sesc de Educação. A atividade, que ocorrerá de forma remota, é direcionada a professores, gestores escolares, estudantes de licenciatura, comunidade escolar e público em geral do Estado. O evento será entre os dias 7 e 28 de maio, com atividades das 19h às 21h. Na programação, estão palestras com experts renomados de diversas partes do Brasil e do exterior, abordando pautas como inteligência artificial na educação, pensamento computacional na BNCC, diversidade e inclusão escolar, saúde socioemocional e cyberbullying. As inscrições à formação são feitas no site www.even3.com.br/seminarioedusesc2025 e podem ser realizadas individualmente ou, em lote, por prefeituras e gestões escolares interessadas na participação de suas equipes.