CIC Caxias promove encontro voltado à alta liderança empresarial

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) confirma os primeiros nomes da programação do CIC Connection 2025, evento voltado à alta liderança empresarial que ocorrerá nos dias 25 e 26 de junho, no UCS Teatro, em Caxias do Sul (RS). Com o tema “O equilíbrio entre o humano e o algoritmo”, a proposta é proporcionar dois dias de imersão em temas fundamentais para quem lidera pessoas, processos e negócios em um ambiente em constante transformação.

A abertura será marcada por um talk show com Patricia Acioli, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Scania e referência em desenvolvimento humano, e Mauro Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil, representante oficial das marcas Mitsubishi e Suzuki no País. A conversa abordará o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e os desafios da integração entre o humano e a tecnologia no contexto corporativo.

Entre os demais palestrantes já confirmados estão nomes de peso como: