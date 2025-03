Conab publica edital para seu novo concurso público

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou o edital de seu novo concurso público no Diário Oficial da União (DOU) , do dia (28 de março. O certame, organizado pelo Instituto Consulpam, oferece 403 vagas em âmbito nacional para cargos de nível médio e superior. As inscrições estarão abertas de 14 de abril a 15 de maio de 2025. A remuneração inicial para o cargo de nível médio R$ 3.459,87, e para de nivel superior é de R$ 8.140,88. As provas objetivas e discursivas estão programadas para 13 de julho de 2025, com aplicação em todas as capitais brasileiras.