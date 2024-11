Universidade La Salle anuncia oportunidades para professores

A Universidade La Salle anuncia a abertura de um novo processo seletivo para docentes. As vagas abrangem áreas como Educação, Saúde, Tecnologia, Engenharia e Psicologia, com foco em atuação no ensino de Graduação e Pós-Graduação. Os candidatos serão avaliados em etapas, incluindo análise curricular, vídeo, microaula e entrevista. As inscrições vão até o dia 1 de dezembro. O edital completo pode ser consultado no site da instituição: unilasalle.edu.br