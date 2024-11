UCS recebe inscrições para o vestibular de medicina

Termina neste domingo, 17 de novembro, o prazo para se inscrever no vestibular de verão 2025 do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. A prova será aplicada dia 24 de novembro, às 13h30min, no Campus-Sede, em Caxias do Sul. São oferecidas 50 vagas, e a relação dos candidatos aprovados em primeira chamada será divulgada no site da UCS até o dia 27 de novembro, com as instruções para a efetivação das matrículas.