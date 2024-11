Feira do Livro é tema da reunião-almoço da Federasul

Nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza uma homenagem aos 70 anos da Feira do Livro e ouve seis escritores que foram seus patronos em diferentes épocas. O foco é o papel da cultura na reconstrução do Rio Grande do Sul. Participam da reunião-almoço Tá na Mesa, os patronos Alcy Cheuiche (2006), Antonio Hohlfedt (2007), Jane Tutikian (2011), Dilan Camargo (2015), Cintia Moscovich (2016) e Marô Barbieri (2019). O evento será híbrido e poderá ser acompanhado pelo YouTube da Federasul, além de contar com público presencial Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.