Governança na Gestão Sustentável é tema de encontro do Ilades

No dia 31 de outubro, das 8h30min às 10h30min, o Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) promove, na Associação Leopoldina Juvenil, na rua Marques do Herval, 280, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o evento: Café da manhã Diálogos Sustentáveis. A atividade será no Salão Vila Rica e tem como tema: “A Governança na Gestão Sustentável das Empresas e seus impactos positivos nos negócios. O advogado e presidente do Instituto Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, coordena o evento, que conta com a participação da diretora de negócios sustentáveis do Banco Santander, Esther Unzueta Dominguez e do diretor-geral da CMPC Brasil, Antonio Lacerda.